«Челси» ждет крах? В клубе парализована любая финансовая деятельность

Сегодня утром Великобритания ввела персональные санкции против двухсот граждан России, включая президента Путина и близких к нему бизнесменов. Среди них Роман Абрамович - и это сразу же ударило по футбольному клубу «Челси», которым он владеет с 2003 года.

В клубе парализована любая финансовая деятельность: он не может продавать билеты, заключать или продлять контракты с игроками. Закрылся даже клубный магазин с атрибутикой. Пока неизвестно, смогут ли в этих условиях футболисты, тренеры и персонал получать зарплату. Об этом пишет ВВС.

В последние дни Роман Абрамович активно пытался продать «Челси», покупатели с предложениями были, но стороны не договорились. Теперь власти Великобритании настаивают на том, чтобы Абрамович не получил денег от этой сделки. Впрочем, ранее сам бизнесмен и так говорил, что планировал вырученные средства потратить на благотворительные проекты в Украине.