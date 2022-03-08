Shell списала 400 миллионов долларов российских активов

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell сообщила о списании активов российской нефтеперерабатывающей промышленности на сумму 400 млн долларов. Об этом передает Reuters.

28 февраля нефтяная компания объявила о выходе из своих совместных с "Газпромом" предприятий в России и связанных с ним организаций, включая флагманский завод по производству сжиженного природного газа "Сахалин-2" и проект газопровода "Северный поток-2".

"Ожидается, что эти решения… повлияют на балансовую стоимость соответствующих активов и приведут к признанию обесценения в 2022 году", — говорится в годовом отчете Shell.