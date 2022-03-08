В захваченном Бердянске тысячи людей снова вышли на улицы родного города с требованием к российским военным убираться с украинской земли. Массовые митинги против российских войск проходят ежедневно, несмотря на то, что по протестующим открывают огонь.

Видео шествия жителей Бердянска по городу опубликовал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Бердянск не сдаётся. Они могут захватить мэрию, но не смогут покорить вольный дух и волю украинский нации", - написал Геращенко.