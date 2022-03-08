Хаменеи: Иран не откажется от своей ядерной программы

«Иран не откажется от присутствия в регионе и от своей мирной ядерной программы как двух основных факторов, определяющих национальную мощь». Об этом заявил духовный лидер и верховный руководитель Ирана Али Хаменеи, передает ТАСС.

Он отметил, что для любой страны жизненно важно обладать национальной мощью.

«Основа национальной мощи - безопасность и оборонная мощь, а также экономика, национальное благосостояние и обеспеченное существование, способность обеспечивать национальные интересы на региональном и глобальном фронте за счет политического маневрирования и переговоров. Региональное присутствие обеспечивает нам больше стратегической глубины и национальной мощи. Научное продвижение в ядерной сфере связано с потребностями страны в ближайшем будущем», - сказал Хаменеи.