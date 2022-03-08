В Житомирской области вчера в результате обстрела блокпоста в селе Старая Котельная погибли пятеро украинских военнослужащих. Об этом в видеообращении заявил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

«Вчера продолжались авиационные обстрелы Житомирщины, фактически авиационная война с Житомирщиной. Вчера в Коростене обстреляли нефтебазу UPG, один человек погиб, взрыва нефтепродуктов не произошло. Кроме того, был обстрелян блокпост в селе Старая Котельная в Житомирском районе. Пять военнослужащих погибли, двое ранены», - рассказал он.

По информации Бунечко, за более чем две недели с момента полномасштабного вторжения России в Украину по Житомирской области было нанесено более 40 авиационных ударов.