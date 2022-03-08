Премьер Эстонии: В Украине Путин пошел ва-банк
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас после прямых переговоров между главами МИД Украины и РФ высказала мнение, что у Москвы нет политической воли к завершению войны. Об этом сообщает Bloomberg.
"Они хотят нанести как можно больше ущерба", – сказала Каллас.
"Мне кажется, что Путин, с точки зрения покера, пошел ва-банк – он или выигрывает, или проиграет. Поэтому каждый должен сделать так, чтобы Путин не выиграл эту войну", - подчеркнула она.
Эстония, балтийская страна, член Европейского Союза и НАТО, является одной из самых строгих критиков России и ее вторжения. Хотя США заблокировали импорт российской нефти, ЕС вряд ли введет энергетическое эмбарго, сказала Каллас.
"Мы должны понимать, что разные европейские страны имеют разную энергетическую зависимость", - отметила премьер накануне двухдневного саммита ЕС в Версале.
"Одна сторона: конечно, мы хотим нанести ущерб военной машине Путина и лишить его доходов, но другая сторона состоит в том, что наша общественность также должна поддерживать принятые решения", - пояснила она.