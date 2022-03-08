Премьер Эстонии: В Украине Путин пошел ва-банк

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас после прямых переговоров между главами МИД Украины и РФ высказала мнение, что у Москвы нет политической воли к завершению войны. Об этом сообщает Bloomberg.

"Они хотят нанести как можно больше ущерба", – сказала Каллас.

"Мне кажется, что Путин, с точки зрения покера, пошел ва-банк – он или выигрывает, или проиграет. Поэтому каждый должен сделать так, чтобы Путин не выиграл эту войну", - подчеркнула она.