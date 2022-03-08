Администрация Байдена может ввести санкции против «Росатома»

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает идею введения санкций против российской госкорпорации «Росатом» из-за военных действий на территории Украины, передает Bloomberg.

По информации издания, в настоящее время Белый дом оценивает последствия такого шага и решение еще не принято.

Отмечается, что возможные санкции против «Росатома» требуют определенной оценки, поскольку около 35% обогащенного урана на мировой рынок поставляет именно российская госкорпорация.

Также агентство отмечает, что санкции против «Росатома» могут помешать восстановлению иранской ядерной сделки.