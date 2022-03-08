Как «Байрактар» уничтожил российский ЗРК «Бук» видео
Вооруженные силы Украины поделились в социальных сетях видеокадрами, где беспилотник «Байрактар» уничтожает российский ЗРК «Бук».
Вооруженные силы Украины поделились в социальных сетях видеокадрами, где беспилотник «Байрактар» уничтожает российский ЗРК «Бук».
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