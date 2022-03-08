Российские войска выпустили ракеты по аэропорту Кривого Рога администрация города
Аэропорт Кривого Рога сегодня попал под ракетный обстрел со стороны российских войск. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.
«Коротко. Для тех, кто несерьезно относится к сигналу «Воздушная тревога». Только что два прилета ракет по аэропорту в Лозоватке. Воронки до пяти метров. Люди не пострадали. Хочу напомнить, что сигнал «Воздушная тревога» подается заблаговременно и у вас всегда есть от 5 до 10 минут (в зависимости от того, откуда вышли ракеты), чтобы проследовать в укрытие», - написал он в Facebook.