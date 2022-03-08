Китай приветствует переговоры Лаврова и Кулебы

«Встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Турции стала еще одним позитивным шагом к миру». Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает ТАСС.

Как отметил глава ведомства, международное сообщество должно поощрять Россию и Украину твердо придерживаться главного направления переговоров, прилагать неустанные усилия, нацеленные на достижение мира.

По его словам, переговоры между Москвой и Киевом являются единственным путем к прекращению огня.

«Россия и Украина провели три раунда переговоров. Несмотря на то, что в позициях двух сторон по-прежнему есть большие различия, переговоры являются единственным выполнимым путем к прекращению огня и остановке боевых действий», - заявил глава МИД Китая.