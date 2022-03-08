Согласно данным, поступившим из этих источников, Арарат Мирзоян прибудет в Брюссель 17 марта. И хотя о конкретных целях его визита в штаб-квартиру НАТО пока не сообщается, сам по себе факт, что глава МИД государства, позиционирующего себя как самый надежный союзник России на Южном Кавказе, решил проконсультироваться с руководством НАТО в тот самый момент, когда Россия, по сути, находится в состоянии необъявленной войны с Североатлантическим альянсом, вызывает искреннее недоумение.

Об этом, ссылаясь на источники в Ереване, пишет российское издание News.ru.

Пока продолжается визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна во Францию, армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян готовится посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

О чем, собственно, глава МИД Армении – страны, являющейся членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), объединяющей вооруженные силы России, Беларуси, Киргизии, Казахстана и Таджикистана, может говорить с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом? И почему Никол Пашинян делегирует в Брюссель главу своего МИДа?

Может, Мирзояну поручено приобрести у Североатлантического блока (или получить безвозмездно, как ВСУ Украины) современные виды оружия?

Так ведь покупать оружие у потенциального врага, не говоря уже о том, чтобы получать его бесплатно по причине «экзистенциальных угроз со стороны Азербайджана и Турции», запрещает Устав ОДКБ. Да и денег таких в Ереване нет и никогда не было.

Так неужели Армения, почувствовавшая слабость своего союзника перед коллективным бойкотом ведущих экономических держав мира, решила сменить политическую ориентацию и перекраситься в голубые цвета НАТО?

Вполне возможно, что ответ на этот вопрос мы получим уже в ближайшее время.

А пока премьер-министр Армении продолжает официальный визит во Францию. Накануне его принял президент Макрон, сегодня Пашинян был почетным гостем форума «Амбиции: Франция-Армения», в котором приняли участие представители политического и экономического истеблишмента Армении.

Следует обратить внимание на тот факт, что некоторые армянские СМИ уже успели окрестить французский вояж Никола Пашиняна «ударом в спину России», увязшей в тактических боях с украинцами и заодно ощутившей на себе разрушительную мощь экономических санкций коллективного Запада, к которому с востока примкнули Япония и Австралия.