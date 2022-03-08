Армянский нож в спину России актуальный комментарий
Пока продолжается визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна во Францию, армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян готовится посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
Об этом, ссылаясь на источники в Ереване, пишет российское издание News.ru.
Согласно данным, поступившим из этих источников, Арарат Мирзоян прибудет в Брюссель 17 марта. И хотя о конкретных целях его визита в штаб-квартиру НАТО пока не сообщается, сам по себе факт, что глава МИД государства, позиционирующего себя как самый надежный союзник России на Южном Кавказе, решил проконсультироваться с руководством НАТО в тот самый момент, когда Россия, по сути, находится в состоянии необъявленной войны с Североатлантическим альянсом, вызывает искреннее недоумение.
О чем, собственно, глава МИД Армении – страны, являющейся членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), объединяющей вооруженные силы России, Беларуси, Киргизии, Казахстана и Таджикистана, может говорить с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом? И почему Никол Пашинян делегирует в Брюссель главу своего МИДа?
Может, Мирзояну поручено приобрести у Североатлантического блока (или получить безвозмездно, как ВСУ Украины) современные виды оружия?
Так ведь покупать оружие у потенциального врага, не говоря уже о том, чтобы получать его бесплатно по причине «экзистенциальных угроз со стороны Азербайджана и Турции», запрещает Устав ОДКБ. Да и денег таких в Ереване нет и никогда не было.
Так неужели Армения, почувствовавшая слабость своего союзника перед коллективным бойкотом ведущих экономических держав мира, решила сменить политическую ориентацию и перекраситься в голубые цвета НАТО?
Вполне возможно, что ответ на этот вопрос мы получим уже в ближайшее время.
А пока премьер-министр Армении продолжает официальный визит во Францию. Накануне его принял президент Макрон, сегодня Пашинян был почетным гостем форума «Амбиции: Франция-Армения», в котором приняли участие представители политического и экономического истеблишмента Армении.
Следует обратить внимание на тот факт, что некоторые армянские СМИ уже успели окрестить французский вояж Никола Пашиняна «ударом в спину России», увязшей в тактических боях с украинцами и заодно ощутившей на себе разрушительную мощь экономических санкций коллективного Запада, к которому с востока примкнули Япония и Австралия.
Политолог Грант Мелик-Шахназарян, анализирующий варианты негативных для Армении последствий, которыми может обернуться визит Пашиняна во Францию, выражает робкую надежду на то, что парижское турне премьер-министра было заранее согласовано с Кремлем.
В данном случае ереванский политолог выдает желаемое за действительное или просто лукавит, поскольку совершенно точно известно, что Владимир Путин приглашал Пашиняна посетить Москву, а не отправляться в Париж.
Но даже если допустить, что Путин решил использовать армянские связи Пашиняна во Франции, чтобы надавить на Евросоюз через Макрона, остается непонятным, почему в таком случае Мирзоян встретится в Брюсселе не с комиссаром Евросоюза по иностранным делам, а с генсеком НАТО?
Кто знает, может быть, в другое время вояж Пашиняна во Францию и не вызвал бы в Кремле столь нескрываемого раздражения. Но только не сейчас, когда застопорился «блицкриг» в Украине, когда коллективный Запад обрядил Россию в вериги осуждаемой и нерукопожатной изгнанницы, оставив её в сомнительной компании с Сирией, Эритреей и КНДР, когда число реальных, а не протокольных союзников России можно пересчитать по пальцам одной руки.
Может ли Москва рассчитывать в столь непростой ситуации на своих армянских союзников?
Рассчитывать, безусловно, может.
Но только не надеяться!