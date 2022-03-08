Производственное объединение «Азеригаз» продолжает работы по улучшению газоснабжения как в Баку и пригородных поселках, так и в регионах в 2022 году.

Как рассказали haqqin.az в пресс-службе ПО, на территории Шемахинского района исследуются участки с проблемами в газоснабжении и проводятся необходимые работы по улучшению газоснабжения. Стремительное расширение массива в поселке Чухурюрд Шемахинского района в последние годы вызвало необходимость проведения работ по реконструкции газового хозяйства.

Отмечается, что с этой целью проводится подъем подземных и наземных газопроводов, срок эксплуатации которых истек, на опоры. В связи с большим объемом работ на участке было задействовано большое количество автотранспорта. Ожидается, что работа будет завершена в ближайшее время.