Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон, передает АзерТАдж.

Согласно информации, сначала было сделано совместное фото. На встрече с удовлетворением было подчеркнуто, что в этом году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией.

Затем были обсуждены вопросы расширения связей между двумя странами во многих сферах.