В Операторе газотранспортной системы Украины (ГТС) заявили, что есть угроза транспортировке газа в Украине и Европе, говорится в заявлении компании.

Компания сообщила о попытках российских военных и диверсантов попасть на территорию компрессорных станций «Новопсков» Луганской области, «Купянск» Харьковской области, а также осуществить вмешательство в работу объектов ГТС.

Отмечается что вмешательство в технологические процессы работы ГТС создает значительные риски для безопасности непрерывной транспортировки газа потребителям в Украине и Европе, и может привести к технологической катастрофе в регионе.

«О сложившейся чрезвычайной ситуации и угрозе компания сообщила правоохранительным органам, уполномоченным органам государственной власти, а также ПАО «Газпром», - сообщили в компании.