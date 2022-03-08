Армяне обстреляли три района Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана заявило об очередной провокации армянских незаконных вооруженных формирований.

Согласно сообщению азербайджанского военного ведомства, 10 марта с 09:50 до 17:10 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Минобороны отмечает, что подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры. Потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет.

В настоящее время ситуация на указанных направлениях стабильная, оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений азербайджанской армии, говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, ранее в четверг Минобороны заявляло об обстрелах позиций азербайджанской армии в Агдамском районе начиная с ночи и до утра 10 марта членами незаконного армянского вооруженного формирования с территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.