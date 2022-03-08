Украинские военные из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады сообщили о разгроме разведывательного подразделения российских войск, говорится в сообщении на странице бригады в Facebook.

В сообщении бригады отмечается, что в результате сражения часть российских войск были уничтожены, а часть отступили: «На месте столкновения украинские бойцы нашли личные вещи и остатки снаряжения российской армии, среди которых шевроны Россия, наклейки вооруженные силы России, банковские карточки Сбербанка, удостоверения солдата, наклейка с фамилией Курбанов А.Б., а также записи с фамилиями бойцов номерами выданного им оружия. Некоторые из вещей повреждены огнем».

«Большинство бойцов в ведомости имеют чеченские фамилии: Курбанов, Малачурбанов, Шарабуданов, Тугланов, Алсурпанов, Бекузаров, Магомедов. Девяти бойцам для боя выдали АКС (автомат Калашникова со сложным примером, созданный специально для воздушно-десантных войск), еще одному – АКМ (автомат Калашникова модернизированный). Однако это оружие противнику не помогло», - говорится в сообщении.