Председатель «Азеришыг» принял жителей Мингячевира и Евлаха

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева о проведении приема граждан в городах и районах Азербайджана сегодня, 10 марта, председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов принял граждан из Мингячевирского и Евлахского районов. Об этом сказали в пресс-службе ОАО.

Перед приемом граждан руководство ОАО посетило памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Мингячевир, возложило цветы.

В ходе приема граждан, состоявшегося в Мингячевире в административном здании Регионального управления электроснабжения и продаж Центрального Арана ОАО "Азеришыг", были даны ответы на обращения граждан, приняты меры по решению на местах некоторых вопросов, зарегистрированы письменные обращения по вопросам, требующим разбирательства, и направлены на рассмотрение соответствующих отделов ОАО.