Банковский гигант Goldman Sachs уходит из России
Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. сворачивает свой бизнес в России «в соответствии с регуляторными и лицензионными требованиями», сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления банка.
Goldman Sachs первым из ведущих банков Уолл-стрит озвучил планы по прекращению своей операционной деятельности в России.
Дочерняя компания Goldman Sachs, ООО «Голдман Сакс Банк», ведет свою деятельность в России с января 2009 года. В соответствии с лицензией банк не работает с физическими лицами.