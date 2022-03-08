Евросоюз выделит полмиллиарда на вооружение украинской армии
Евросоюз принял решение о выделении 500 млн евро через европейский механизм содействия миру, чтобы поставить экипировку украинским Вооруженным силам. Об этом заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано.
Он пояснил, что государства-члены Евросоюза с учетом просьб Украины по вооружениям обязались поддержать украинские Вооруженные силы.
«Добавлю, что государства-члены согласны с этим решением и что осуществляется также поддержка украинских Вооруженных сил по двусторонней линии», - отметил Стано, которого цитирует Интерфакс. По его словам, государствам ЕС решать, что они поставят Украине в рамках использования этих денег.