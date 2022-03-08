Украинская разведка знает о трех командирах-кадыровцах в Украине

Украинская разведка получила комплект материалов на командиров сводных отрядов от Чеченской республики, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

«На днях был получен комплект материалов на командиров сводных отрядов от Чеченской республики. Материалы были проверены и подтверждены соответствующими возможностями ГУР МО Украины. По понятным причинам предоставляем часть информации по указанным командирам, адаптированную по вопросам невозможности определения источника утечки информации», - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что 24.02 через зону ЧАЭС на территорию Украины прибыл сводный отряд из числа Росгвардии России (из состава войск национальной гвардии Чеченской республики). Среди них были командиры батальонов Север Магомед Тушаев, который погиб, Юг – Хусейн Межидов, ОМОН «Ахмат-Грозный» – Анзор Бисаев. Также сообщается, что общая численность отряда составила более 1 200 человек.