Советник Зеленского: потери Украины из-за войны уже составляют не менее $100 миллиардов

В ходе военных действий в Украине уничтожены активы на $100 млрд, это дороги, мосты, больницы и разное оборудование, заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

«По самым предварительным оценкам, которые есть в нашем офисе, мы уже потеряли активы, которые были уничтожены – их оценка составляет примерно 100 миллиардов долларов США. Это очень приблизительные оценки того, что мы уже потеряли», - сказал советник украинского президента, его слова приводит «Коммерсант».

Устенко напомнил, что Украина – небогатая страна. При этом в ходе военных действий было уничтожено дорогостоящее медицинское оборудование, предназначенное для лечения тяжелых пациентов.