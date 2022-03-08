Вооруженные силы России уничтожили 2 998 военных объектов Украины, в том числе около ста самолетов, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего с начала операции силовые структуры Украины потеряли 98 самолетов, 110 беспилотных летательных аппаратов, 144 зенитных ракетных комплекса ПВО, 88 радиолокационных постов, 1 007 танков и других боевых бронированных машин, 109 реактивных систем залпового огня, 374 орудия полевой артиллерии и минометов, 793 единицы специальной военной автомобильной техники", - цитирует Конашенкова ТАСС.

Он отметил, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) России в воздухе уничтожен один украинский МиГ-29, три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) "Байрактар ТБ-2" и одна тактическая ракета "Точка-У".