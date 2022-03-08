Бывший президент Украины Леонид Кучма обратился к украинцам в связи с войной в Украине.

"За всю свою долгую жизнь я никогда не испытывал столько гордости, боли и гнева, как за эти дни... Я остаюсь дома в Украине, потому что все мы на родной земле, другой нет. И защищать ее мы будем до самой победы все вместе. Без разделения на партийные колонны, без личных интересов и старых распрей. Объединившись вокруг Флага, Армии, Президента. Украина не Россия. И никогда не станет Россией. Не дождутся", - цитирует УНИАН обращение экс-президента Украины.

Леонид Кучма отметил, что Украина уже побеждает и это не остановить. Он сказал, что гордится "сверхчеловеческим мужеством" армией Украины, самоотверженностью волонтеров и сплоченностью всех граждан.