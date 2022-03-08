Байрамов и Лавров обсудили Украину и делимитацию азербайджано-армянской границы

10 марта в рамках Анталийского дипломатического форума состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и России Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова. В пресс-службе МИД Азербайджана сообщили, что в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Согласно сообщению, стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в Украине, о переговорах между Россией и Украиной, путях решения конфликта.

На встрече главы МИД Азербайджана и Турции обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе реализацию трехсторонних заявлений, создание возможностей для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, открытие коммуникационных и транспортных линий, процесс делимитации азербайджано-армянской границы.

Министры Азербайджана и России обсудили и вопросы, представляющие взаимный интерес.