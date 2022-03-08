Эрдоган и Байден обсудили Украину НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА

Президент Турции Тайип Эрдоган и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры, сообщили ТАСС в канцелярии турецкого президента.

Отмечается, что разговор длился 45 минут.

Как сообщает Anadolu, была обсуждена региональная проблематика, в том числе вторжение России в Украину.

В ходе беседы Эрдоган указал на важность того, чтобы Турция выступала в качестве посредника в поиске решения российско-украинского кризиса на случай его дальнейшего углубления.