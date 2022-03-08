Путин: «Санкции в отношении России были неизбежны, страна с ними справится»

«Нисколько не сомневаюсь в том, что эти санкции все равно бы вводились. Так или иначе. Как они вводились на протяжении многих-многих последних лет», - сказал российский лидер, его слова приводит Sputnik.

Западные санкции в отношении России были бы введены «так или иначе», как они вводились на протяжении многих последних лет, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами российского правительства.

По его словам, санкционное давление на страну было всегда. В настоящее время оно имеет комплексный характер и создает для России определенные сложности: «Но мы так же, как и преодолевали эти трудности в предыдущие годы, преодолеем их и сейчас. Надо пройти этот период. Экономика, безусловно, адаптируется к новой ситуации».

Владимир Путин указал, что в РФ работа над импортозамещением будет продолжаться по всем направлениям. Это приведет к повышению независимости, самостоятельности и суверенитету страны, считает российский президент. «Мы с вами хорошо знаем, что многие страны уже адаптировались к тому, чтобы жить, согнув спину и подобострастно принимая все решения своего суверена. Россия в таком состоянии, жалком состоянии и униженном состоянии существовать не может», - заявил российский лидер.

Благодаря в том числе и членам правительства, и российским ведущим компаниям, трудности будут преодолены, уверен российский президент.

Владимир Путин заявил о том, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоносителей и не виновата в росте цен. Рост стоимости энергоресурсов в западных странах связан с их собственными просчетами, заявил президент РФ «А цены там растут, но не по нашей вине – это результат их собственных просчетов, нечего на нас сваливать», - цитирует Путина РИА Новости.

Путин также заявил, что Россия не собирается ни от кого «закрываться» и готова работать с теми зарубежными партнерами, кто этого действительно захочет. «Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими иностранными партнерами, которые этого хотят», - цитирует заявление Путина Интерфакс.