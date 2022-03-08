Макрон заявил, что не ожидает разрешения кризиса в Украине в ближайшее время

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не ожидает в самом ближайшем будущем дипломатического урегулирования ситуации в Украине, передает Interfax.

«Я должен быть честным и сказать, что не вижу возможности дипломатического урегулирования в ближайшие часы или в самые ближайшие дни», - сказал Макрон журналистам перед саммитом лидеров стран Евросоюза в Версале.

При этом он заверил, что продолжит попытки помочь в поисках решения проблемы: «Мы переговорим с президентом Путиным в ближайшие дни. Будем смотреть, есть ли подвижки с обеих сторон».

Макрон отметил, что в ходе своих контактов с РФ будет пытаться «повлиять на Россию, подтолкнуть ее к компромиссам».