Западные компании могут лишиться сотен самолетов

В документе отмечается, что это позволит «обеспечить бесперебойную работу транспортной отрасли в России».

Сообщается, что Министерство транспорта России в четверг, 10 марта, внесло в Госдуму законопроект, позволяющий регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, и выдавать им российские сертификаты летной годности.

В соответствии с санкциями, введенными в ответ на вторжение России в Украину, западные лизинговые компании должны расторгнуть контракты с российскими авиалиниями не позднее 28 марта. При этом остается неясным, получат ли они назад свою собственность.

Согласно законопроекту российского правительства, специальная правительственная комиссия в случае расторжения того или иного контракта будет решать, возвращать ли самолет владельцу или передать его в собственность России.

Отмечается, что в России в лизинге находятся почти 780 самолетов, в том числе 515 иностранных. Возможные потери западных лизинговых компаний, по оценкам аналитиков, могут составить $10 млрд.