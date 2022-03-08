Российский миллиардер предупредил о возвращении России в 1917 год

Россия столкнется с глобальным недоверием инвесторов на десятилетия в случае конфискации предприятий компаний, которые объявили об уходе с российского рынка, предупредил российский миллиардер Владимир Потанин, передает Forbes со ссылкой на Telegram-канал «Норникеля».

Конфискация активов «вернет нас на сто лет назад, в 1917 год», сказал Потанин, отметив, что многие компании, объявившие о приостановке работы в России, могли принимать решения «несколько эмоционально» и под «беспрецедентным давлением». По его мнению, скорее всего, они вернутся, и стоит сохранить для них такую возможность.

Национализация, то есть выкуп предприятий и обращение их в госсобственность, как правило, применяется для реструктуризации целых отраслей, часто с последующей приватизацией, добавил совладелец «Норникеля». «Поэтому не уверен, насколько сегодня целесообразно говорить о национализации активов зарубежных компаний», - отметил он.

Более адекватной мерой он назвал идею российского Минэкономразвития о передаче таких предприятий под внешнее управление, чтобы владельцы могли сохранить собственность, а компании «избежать развала».

К реагированию на санкции со стороны Запада Россия, по словам Потанина, должна подойти «прагматично», чтобы ответные меры не создали трудности для российской экономики.