Украинские войска отбили российские танки и зенитно-ракетный комплекс
Украинские войска в Черниговской области отбили у российских военных 10 рабочих танков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование «Север» в Facebook.
"Сегодня на Черниговщине одним из подразделений ОК "Север" состоялся бой с превосходящими силами противника. В результате этого боя у российских войск удалось отбить 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину", - говорится в сообщении.