Макрон считает, что обсуждать вступление Украины в Евросоюз сейчас нереально

Президент Франции Эммануэль Макрон расценивает как важную ожидаемую на открывшемся в Версале в четверг саммите ЕС дискуссию о перспективе вступления Украины в Евросоюз. Об этом он заявил журналистам перед началом неформальной встречи глав государств и правительств стран Европейского союза.

«Сегодня у нас об этом состоится дискуссия. Она важная. Потому что в этот период надо направить сильный сигнал Украине и украинцам. И в то же время нужно, чтобы мы проявляли бдительность. Можно ли сегодня открыть процедуру вступления для воюющей страны? Я так не думаю. Должны ли мы закрыть дверь и сказать: никогда? Это было бы несправедливо», - цитирует Макрона Interfax.

Глава французского государства заявил, что также следует проявлять внимание и не забывать о «равновесии в регионе».