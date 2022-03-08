Новые ограничения на снятие валюты в России

Банк России ввел новые ограничения на снятие валюты – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Резиденты, то есть российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, могут получить наличные доллары, евро, фунты и японские иены в пределах 5 тысяч долларов, передает BBC.

Эти деньги им могут быть выделены только для оплаты расходов по зарубежным командировкам. Эту сумму можно увеличить лишь "в особых случаях по запросу банка к регулятору".

Нерезиденты, то есть иностранные юридические лица и индивидуальные предприниматели, перечисленную валюту наличными получить вообще не смогут.

Ограничения будут действовать до 10 сентября 2022 года.

Ранее ЦБ России фактически запретил покупку наличной валюты в обменниках. Физические лица, то есть простые россияне, могут снять со своих счетов лишь 10 тысяч долларов. Если они хотят снять сумму выше, то им придется конвертировать эти деньги в рубли.

Cнять евро со счетов в банках России до 9 сентября будет невозможно. Таким образом ЦБ России пытается сохранить валюту в банковском секторе страны.