В США объяснили, почему против передачи Украине польских истребителей

Отказ от предложения Польши о передаче Украине истребителей основан на оценке того, как предотвратить мировую войну, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге.

«Наша оценка основана на том, как предотвратить мировую войну», - цитирует Псаки РИА Новости.

Она отметила, что боевые самолеты, от других видов предоставленного Украине оружия, отличаются тем, что на них можно «пересечь границу и провести операции на российской земле».