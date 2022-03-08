Из России запретили вывоз более 200 товаров

Российское правительство утвердило список ранее ввезенных из-за рубежа товаров и оборудования, которые запрещается вывозить из страны до конца 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе российского кабмина. Для поддержания экономической стабильности на российском рынке более 200 товаров временно не подлежат вывозу, передает Sputnik.

"В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура – всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вывоз товара запрещен во все зарубежные страны. Исключение составляют только страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС).