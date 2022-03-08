Макрон: «Условия, которые выдвинул Путин, неприемлемы для кого-либо»

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемыми требования президента РФ Владимира Путина, которые российский лидер выдвигает для прекращения войны в Украине. Об этом Макрон заявил перед началом саммита лидеров ЕС в Версале, пишет «Европейская правда».

«Я должен быть реалистом. Мы постоянно вовлечены в переговоры с президентом Путиным. До последних минут перед началом войны, и после его оглашения начать войну, мы пытаемся вести переговоры и добиться прекращения огня. Но я должен признаться, что условия, которые выдвинул Путин, неприемлемы для кого-либо», - сказал Макрон.



По словам французского президента, на сегодня вопрос заключается в том, готов ли Владимир Путин в принципе сейчас вести откровенные переговоры и что-то предложить.