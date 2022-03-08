Российские самолеты, взлетавшие с Белорусского аэродрома, обстреляли гражданских людей и объекты инфраструктуры в Коростене Житомирской области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПС Украины.

По словам мэра Коростеня Владимира Москаленко, в результате авиаудара погибли три человека. Один украинец и еще двое - граждане Беларуси, получившие ожоги, несовместимые с жизнью.

«Они остановились на машинах и не знали, что как раз с белорусских аэродромов вылетят российские самолеты и будут бомбить город Коростень», - заявил мэр города.