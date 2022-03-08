Власти Мариуполя: в городе убиты более 1 200 человек

По последним данным, в Мариуполе убиты 1 207 человек, заявил BBC заместитель мэра города Сергей Орлов. По словам Орлова, «это просто тела, которые мы собрали на улице».

При этом BBC отмечает, что независимого подтверждения слов Орлова нет.

Заммэра города также сказал, что невозможно идентифицировать всех погибших, так как людей хоронят в братской могиле из-за того, что добраться до кладбищ за пределами города невозможно.

Сергей Орлов говорит, что люди по-прежнему не могут выехать из города или получить какую-то помощь извне, так как Мариуполь окружен российскими войсками, а обстрелы не прекращаются.