США выделяют дополнительные почти $53 млн долларов для поддержки мирных жителей. Об этом во время визита в Польшу объявила вице-президент США Камала Харрис, передает «Европейская правда» со ссылкой на сообщение Белого дома.

В сообщении отмечается, что средства будут выделены через Агентство США по международному развитию (USAID) на поддержку Всемирной продовольственной программы ООН: «Их потратят на предоставление продовольственной помощи для сотен тысяч пострадавших от вторжения, в том числе людей, покинувших свои дома и пересекающих границу с Украиной. Кроме того, средства будут поддерживать логистические операции продовольственной программы ООН по доставке помощи в Украину, в частности, в Киев».

«Менее двух недель назад США объявили о выделении гуманитарной помощи на сумму почти $54 млн для закупки предметов медицинского назначения, продовольственной помощи, высокотемпературных одеял и другой помощи. На сегодняшний день около двух миллионов человек были вынуждены покинуть Украину из-за войны. По меньшей мере, 12 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи по всей Украине, заявили в Белом доме», - говорится в сообщении.