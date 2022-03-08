Интерпол решил не исключать Россию из организации
Интерпол не станет исключать Россию из организации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление международной полицейской организации.
«Интерпол должен поддерживать сотрудничество по линии полицейских служб и оставлять открытыми каналы коммуникации в соответствии с уставными положениями организации. Мандат Интерпола не предусматривает принятие санкций или каких-либо мер наказания, равно как приостановление членства или исключение страны из организации», - говорится в заявлении.
Также отмечается, что «отныне московское бюро Интерпола не сможет напрямую запрашивать страны-участницы». «Его запросы должны подаваться в Генеральный секретариат Интерпола для проверки их соответствия с правилами организации», - указывается в заявлении.