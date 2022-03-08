Секретарь СНБО: Украина готовилась к нападению, но не ожидала «удара в спину из Беларуси»

Украина начала готовиться к вторжению России еще в ноябре 2021 года, но не ожидала, что нападение будет совершено с территории Беларуси, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Данилов в эфире «Радио Свобода» сказал, что власти Украины четко понимали, что вторжение российских войск состоится, хотя и не сообщали об этом обществу, чтобы не начался хаос.

Секретарь украинского СНБО признал, что нападение со стороны Беларуси не значилось в планах обороны: «Такого удара в спину мы не ожидали. Мы не ожидали, что они уйдут по всем фронтам. Это была неожиданность».

Данилов уточнил, что в Украине готовились к обострению на харьковском, сумском, луганском и крымском направлениях.