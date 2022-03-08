Чавушоглу: Путин не против прямых переговоров с Зеленским

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент России Владимир Путин не против прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом, как сообщает CNN, Чавушоглу заявил на пресс-конференции в Анталье после трехсторонней встречи министров иностранных дел Украины, России и Турции.

"Говорят, что Зеленский готов к такой встрече и Путин в принципе не против. Путин также сообщил об этой идее президенту Эрдогану", - заявил дипломат.