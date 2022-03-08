Глава МВФ допустила дефолт России

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева не исключила вероятность дефолта России из-за введенных в отношении страны санкций. Об этом она заявила в интервью телеканалу CNBC.

"Что касается дефолта – более это не является невероятным событием. Я не буду спекулировать о вероятности этого (дефолта), поскольку есть два фактора: как долго будет продолжаться война и как долго будут продолжаться санкции, а также то, что может быть решено относительно того, чтобы у России была некоторая возможность выплаты, вероятно, части своих", - цитирует Георгиеву РИА Новости.

По ее словам, "беспрецедентные санкции, введенные против России, толкнули страну в рецессию".

"По нашей оценке это будет глубокая рецессия в дополнение к резкому сокращению российской экономики", - отметила глава ВМФ.