И Mars прекращает работу в России

Американская компания Mars объявила о прекращении поставок в Россию и из нее. Об этом говорится на официальном сайте компании.

"Мы приостановили новые инвестиции в Россию и не будем импортировать или экспортировать нашу продукцию в Россию или из нее", - сообщает Mars.

Помимо того, компания объявила о приостановке рекламы и деятельности в соцсетях в России и Беларуси. Также в Mars добавили, что продолжат поддерживать почти 6 000 россиян, работающих в компании.

К брендам компании относятся кондитерские изделия Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, M&M`s, а также корма для домашних животных Whiskas, Royal Canin и Pedigree.