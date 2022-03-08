Россия объявляет «режим тишины» в Украине
Россия 11 марта объявляет «режим тишины» в Украине, сообщает gazeta.ru со ссылкой на заявление Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.
«С 10:00 (мск) 11 марта 2022 года Российская Федерация объявляет «режим тишины» и готова обеспечить гуманитарные коридоры», - говорится в заявлении главы Гумштаба генерал-полковника Михаила Мизинцева.
Речь идет о гуманитарных коридорах из Киева и Чернигова в белорусский Гомель с последующей доставкой эвакуированных лиц на территорию России. Вместе с тем открываются коридоры из Сум и Харькова в Белгород, из Мариуполя – в Ростов-на-Дону и Таганрог.