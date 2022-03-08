Азербайджанские телезрители пострадали из-за России

«Discovery приняла решение приостановить вещание своих телеканалов и работу сервисов в России», - говорится в сообщении компании. Источники указывают, что руководство Discovery пошло на такой шаг из-за опасений по поводу цензуры СМИ.

Всего на территории России отключили около 15 каналов, среди которых, помимо самого Discovery Channel, такие каналы как Eurosport 1 и Eurosport 2, Animal Planet, Investigation Discovery, TLC, Food Network, Cartoon Network, Boomerang и другие.

Каналы уже перестали работать в пакетах спутниковых и кабельных операторов, таких как «НТВ Плюс», «Телекарта», «МТС» и других. От этого отключения пострадали и азербайджанские телезрители. Дело в том, что наши кабельные операторы ретранслировали данные телеканалы, используя российские спутниковые платформы. После отключения некоторые азербайджанские кабельщики в срочном порядке перенастроили оборудование, начав вещание англоязычных версий упомянутых выше каналов. Это, впрочем, вызвало недовольство немалой доли подписчиков, особенно представителей старшего поколения, не владеющих английским.

Помимо Discovery, работу в России после начала военного вторжения в Украину приостановили такие гиганты, как CNN, BBC, ARD, ZDF, CBC, Netflix, Amazon Prime и другие.