Пессимистичный прогноз от Fitch для стран СНГ

"Неопределенность в отношении хода конфликта и окончательного масштаба и продолжительности санкций приводит к неопределенности в отношении масштабов нарушения внутрирегиональных торговых и финансовых потоков, а также транспортных и логистических связей, - говорится в сообщении, которое цитирует Интерфакс. – Но суровость уже объявленных санкций делает неизбежным падение российской экономики в 2022 году, что окажет давление на СНГ+ через каналы торговли, денежных переводов и туризма".

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s Global Ratings, в свою очередь, прогнозирует падение реального ВВП РФ в 2022 году на 6,2%. Ранее эксперты предполагали рост на 2,7%. "Даже если предположить, что санкции пощадят российский сырьевой экспорт, мы ожидаем, что общий объем экспорта в этом году снизится, - говорится в сообщении. – Перенос значительного обесценивания валюты на цены внутри страны подстегнет инфляцию, которая, по нашим прогнозам, в этом году составит в среднем 13,5%".