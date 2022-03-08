В период большой нефтяной эпохи в Азербайджане появилась целая когорта общественных деятелей, аффилированных с политикой. Эти общественные деятели в большей мере напоминают предпринимателей, чем активистов, ратующих в защиту общественных интересов. Точнее торгующих общественными интересами. Поясню свою мысль. Плеяда новых общественных деятелей – не политики. Хотя и участвуют в выборах. Но не борются с властью, потому что кормятся из рук чиновников. И еще не борются с властью, потому что боятся остаться без куска хлеба со сливочным маслом. Но они при этом оппозиционеры, однако всего лишь до наступления сумерек. После захода Солнца они спешат на встречу со своими кураторами от власти. Для координации действий, с целью сверить часы, и конечно же, оправдаться за излишнюю эмоциональность. Но эти циничные действия во имя общественных интересов «общественные деятели» без зазрения совести называют диалогом с властью. Как же порочно прикрывают свою наготу «общественные деятели», которых в незапамятные советские времена называли бы брезгливо – сексотами. Нет, не в смысле секса, который был запрещен в СССР, а в понимании секретного сотрудничества с властью. Просто во время СССР не было не только секса, но и общественных интересов.

В последнее время после экстенсивного развития интернета в Азербайджане эти общественные деятели придумали для себя новый статус – новый фиговый лист. Теперь они называются блогерами. Хотя являются обычными постерами в соцсетях, бравируя плагиатом чьих-то мыслей, чертыхаясь и привлекая общественное внимание к кругу проблем, которые в большей мере беспокоят круг чиновников, но вовсе не общественность и ее интересы.

Классическим представителем диванной партии постеров-общественных деятелей является выпускник курсов в Гарвардском университете Бахтияр Гаджиев. Мужику стукнуло 40 лет, а он по сей день называет себя выпускником Гарварда. Хотя и грешит пакистанским акцентом на своем безобразном аглицком. Бог с Гарвардом и Пакистаном! По большому счету, Гаджиев может позиционировать себя и в пенсионном возрасте дипломированным выпускником западного вуза. Но я до сих пор так и не понял, чем занимается этот постер и каких целей добивается в своей одиозной жизни.

Гаджиев уехал учиться на Запад на деньги правительства. Но потом стал обвинять власти в том, что чиновники высылали ему мало денег. И он жил на одни бананы. То есть в основном питался эквадорскими бананами и бургерами, вызывавшими у него перманентную диарею. И после возвращения Гаджиев решил отомстить власти за бананы и диарею – апельсинами, то есть оранжевой революцией. А власти в отместку призвали его на службу в армию. Но Гаджиев уклонился, противопоставив повестке свои социально-философские мировоззренческие принципы. Гаджиев оказался пацифистом. Что ж, толстовство Бахтияра в его неприязни к оружию заслуживало уважение. И власть поступила жестоко – пацифиста посадили в тюрьму. Но спустя несколько лет, после начала карабахской войны с Гаджиевым произошла метаморфоза. Хрупкий пацифист превратился в свирепого милитариста. Гаджиев облачился в форму азербайджанского солдата… но не во время войны, а сразу же после ее окончания, доставляя в холодные окопы провизию для героев освободивших Карабах. Война развеяла пацифистский ореол бывшего узника совести, воспевавшего из мест не столь отдаленных неприязнь к насилию и кровопролитию.

Ханжа с бородкой пастора после освобождения из тюрьмы был прикреплен к одному из феодальных князьков. Но скупой рыцарь Уильям платил Бахтияру очень мало (а за что платить человеку без определенной профессии?), что подвигло его на новую революционную романтику. Но на пути к революции Гаджиева встал чрезвычайный олигарх побогаче скупого рыцаря. И Бахтияр ушел в свободное плавание, подрабатывая в должности либерала, который на Западе защищает автаркию… Гаджиев болтался в проруби до новых душевных терзаний. 40-летний подросток, точнее юный либерал пошел по рукам. Но это на совести его работодателей и кураторов. Может действительно выпускник Гарварда с пакистанским акцентом представляет особую значимость для власти? Не нам судить.