Автомобильный гигант объявил об остановках поставок в Россию
Автоконцерн Stellantis (Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group) приостановил экспорт автомобилей из России и поставки машин на местный рынок из-за рубежа, сообщили Interfax в российском офисе компании.
"Экспорт LCV из России временно приостановлен из-за нарушений логистических цепочек. Мы ежедневно отслеживаем ситуацию и пытаемся найти наилучшие решения для возобновления поставок", - сообщили там.
Отмечается, что импорт автомобилей концерна в Россию приостановлен.
В компании также добавили, что Калужский автозавод Stellantis в настоящее время продолжает работу.