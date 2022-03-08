Госдеп отрицает: США не владеют биологическими лабораториями в Украине

Власти США не владеют биологическими лабораториями в Украине и не эксплуатируют такие объекты. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге.

"Буду предельно ясен, власти США не владеют и не управляют биологическими лабораториями на Украине. И точка. Как мы и делали в странах по всему миру, эксперты иногда помогали Украине с вопросами, касающимся безопасности лабораторий. Но на этом деятельность ограничивалась. Украина в полной мере соблюдает Конвенцию о биологическом оружии, в полной мере соблюдает Конвенцию о запрещении химического оружия", - сказал Прайс.

По его словам, власти США в настоящий момент оказывают военную помощь Украине, чтобы та "была способна противостоять" России.