Генпрокурор: житель Харькова продал России за 40 тысяч координаты завода и военного объекта

Украинские правоохранители задержали жителя Харькова, который за вознаграждение в 40 тысяч гривен предоставил российским войскам координаты расположения объекта критической инфраструктуры города и военного объекта, сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в своем Facebook.

Генпрокурор пишет, что жителю Харькова позвонило на мобильный неизвестное лицо. Звонивший представился гражданином РФ и предложил вознаграждение в 40 тысяч гривен за "предоставление важной информации – отметить в электронном виде координаты расположения объекта критической инфраструктуры города, а именно хлебзавода "Салтовский" и ФЭД (военный объект)". Харьковчанин "охотно принимает предложение и получает на банковскую карту обещанные 40 тысяч гривен. 1 марта вооруженные силы РФ нанесли артиллерийские удары в соответствии с координатами рядом с одним из объектов".

По словам Венедиктовой, житель Харькова задержан правоохранительными органами.